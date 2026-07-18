Лидерът на британската антимигрантска партия "Реформирай Обединеното кралство" Найджъл Фараж ще се съревновава с безпрецедентните 33-ма претенденти от по-малки организации на предстоящия частичен парламентарен вот. Местните власти в Югоизточна Англия обявиха, че общият брой на регистрираните кандидати за изборите на 13 август е достигнал 34 души, което е вероятен исторически рекорд за страната. Интригата на вота обаче се очертава като чисто сатирична, тъй като основните политически сили във Великобритания взеха официално решение да бойкотират събитието.

До извънредното гласуване се стигна, след като самият Фараж изненадващо подаде оставка като депутат от крайморския град Клактън он Сий, за да се кандидатира веднага отново. Според политически наблюдатели този ход е опит за бягство напред и цели да потуши разрастващия се скандал около личните му финанси.

През последните седмици партийният лидер, чиято формация иначе води в националните социологически проучвания, е подложен на силен натиск заради разкрития за недекларирани дарения, част от които се твърди, че идват от осъден измамник.

Поради бойкота на системните партии, най-разпознаваемият опонент на Фараж ще бъде Граф Бинфейс (Граф Кофолицев) - сатиричен образ на комик, който се представя за междугалактически космически воин и се явява с кофа за боклук на главата и метална броня. Сред останалите ексцентрични съперници изпъкват лидерите на традиционната за Острова "Официална партия на чудовищно побърканите", водена от Алън Хоуп, Барон Гръмотевичен удар и ковчежника Ник Летящата Тухла, чието основно предизборно обещание е премахването на гравитацията.

В надпреварата се включва и известният актьор и активист срещу уокистката идеология Лорънс Фокс. Самият Фараж коментира ситуацията от Лондон, заявявайки, че изборите са сблъсък между него и „политическия елит" и призова гражданите да бъдат негов съдник.