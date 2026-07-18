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Техеран съобщава за десетки загинали и стотици ранени след ударите на САЩ

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Дим се издига след удари по неизвестна цел след най-новата си вълна от американски удари срещу Иран. СНИМКА: РОЙТЕРС

Най-малко 50 души са загинали, а над 500 са ранени в Иран при последните въздушни удари, нанесени от въоръжените сили на САЩ. Това съобщи иранското министерство на здравеопазването. Говорителят на ведомството Хосеин Керманпур уточни в социалната мрежа Екс, че по-голямата част от пострадалите вече са изписани, но 37 души остават в болнични заведения в критично състояние. Атаките отбелязват нова, опасна ескалация на напрежението в региона на Персийския залив.

Американските военни действия са били насочени предимно срещу южните крайбрежни провинции на Ислямската република. Особено тежко е засегната югозападната и богата на петрол индустриална провинция Хузестан, където през последните 10 дни местните власти са регистрирали удари по 95 стратегически обекта, предава иранската новинарска агенция Тасним. Както е обичайно при подобни конфликти, правителството в Техеран съобщава данни единствено за жертви сред цивилното население, докато информацията за евентуални загуби сред редиците на военните остава строго засекретена, пише БТА.

Дим се издига след удари по неизвестна цел след най-новата си вълна от американски удари срещу Иран. СНИМКА: РОЙТЕРС

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