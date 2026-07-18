Техеран съобщава за десетки загинали и стотици ранени след ударите на САЩ

Най-малко 50 души са загинали, а над 500 са ранени в Иран при последните въздушни удари, нанесени от въоръжените сили на САЩ. Това съобщи иранското министерство на здравеопазването. Говорителят на ведомството Хосеин Керманпур уточни в социалната мрежа Екс, че по-голямата част от пострадалите вече са изписани, но 37 души остават в болнични заведения в критично състояние. Атаките отбелязват нова, опасна ескалация на напрежението в региона на Персийския залив.

Американските военни действия са били насочени предимно срещу южните крайбрежни провинции на Ислямската република. Особено тежко е засегната югозападната и богата на петрол индустриална провинция Хузестан, където през последните 10 дни местните власти са регистрирали удари по 95 стратегически обекта, предава иранската новинарска агенция Тасним. Както е обичайно при подобни конфликти, правителството в Техеран съобщава данни единствено за жертви сред цивилното население, докато информацията за евентуални загуби сред редиците на военните остава строго засекретена, пише БТА.