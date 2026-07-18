Бездомник откри куфар с разчленено тяло в Атина

Куфар с разчленено тяло бе открит днес в атинския квартал Кипсели, съобщават гръцки медии. На зловещата находка е попаднал бездомник.

Тялото е намерено около 14 ч. в изоставена сграда. Бездомникът усетил неприятна миризма от куфара, а според някои източници от него дори стърчал човешки крайник, съобщава в. "Вима" на сайта си. На мястото веднага са пристигнали криминалисти и екипи на полицията, които са отцепили района около сградата.

От полицията съобщават, че тялото е на жена, информира Скай тв. В момента случаят се разследва от новата дирекция за борба с организираната престъпност. Заради бруталността и специфичния почерк на извършителя, разследването е поверено на по-висшата полицейска институция. Проверяват се всички сигнали за наскоро изчезнали жени в гръцката столица и околностите, както и записи от охранителни камери в близост до сградата, където е намерен трупът. Така полицаите ще се опитат да разберат кой и кога е оставил куфара с него.

Все още няма информация за самоличността на жертвата, нито каква е причината за смъртта й, пише Vesti.bg. Състоянието на тялото предполага, че тепърва предстоят сложни съдебномедицински и ДНК експертизи.