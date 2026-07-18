Русия спря вноса на плодове от пет големи турски компании заради вредители

Русия наложи временна забрана върху вноса на костилкови плодове от пет от най-големите производители в Турция, съобщи турското издание "Тюркийе тудей". Санкцията влиза в сила от днес и е наложена от руската федерална служба за ветеринарен и фитосанитарен контрол (Росселхознадзор) заради многократно засичане на опасни карантинни вредители в пратките. Ограниченията засягат широк спектър от земеделска продукция, включително праскови, нектарини, кайсии, сливи, череши, вишни и маслини.

Въпреки че ембаргото не е всеобхватно и удря само конкретните пет компании, то представлява сериозен трус за турския аграрен сектор. Турция е сред глобалните лидери в този износ, като през изминалата 2025 година е произвела костилкови плодове на стойност 336,6 милиона долара. Русия е най-важният пазар за южната ни съседка, поемайки над 40 на сто от общия износ на стойност 140,6 милиона долара.

Междувременно Турция пренасочва икономическия си фокус в региона, след като парламентът в Киев ратифицира дълго подготвяното споразумение за свободна търговия между двете страни, предава Укринформ. Според клаузите на новия договор Анкара незабавно премахва вносните мита за 93,4 процента от украинските промишлени стоки и за 7,6 на сто от селскостопанската продукция, идваща от Украйна, пише БТА.