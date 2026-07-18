Иран прекрати едностранно споразумението за примирие със САЩ

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Рамковото споразумение между Иран и САЩ, което бе договорено в средата на юни с цел постигане на траен мир, вече официално не е валидно. Това обявиха иранските държавни медии.

"Иран суспендира споразумението. Ние сме заети да защитаваме нашата страна", заяви иранският заместник-външен министър Казем Гарибабади.

Техеран съобщи, че едностранно преустановява изпълнението на ангажиментите си поради масирани военни нарушения от страна на Вашингтон. Според иранското дипломатическо ведомство страната вече не се чувства обвързана с договореностите, тъй като е заета с защитата на своята територия след подновените американски удари в региона.

Сделката, постигната с посредничеството на Пакистан, предвиждаше 60-дневен прозорец за договаряне на окончателно мирно споразумение и пълно отваряне на стратегическия Ормузки проток за международно корабоплаване. Конфликтът обаче ескалира рязко в началото на юли с нови военни сблъсъци в Персийския залив.

Междувременно държавната телевизия в Техеран съобщи, че предстои извънредно обръщение към нацията от страна на върховния лидер на Иран Моджтаба Хаменей, което според международните наблюдатели ще очертае следващите ходове на страната в условията на подновена война, пише БТА.