Унгарският президент Тамаш Шуйок напуска поста си

Унгарският президент Тамаш Шуйок подписа поправка в конституцията на страната, вкарана от новия премиер Петер Мадяр. С нея официално ще бъде прекратен мандатът на Шуйок като държавен глава.

"Основните ценности на свободното общество ... бяха потъпкани в името на политически интереси. Цялата отговорност за това решение носи органът, който има правомощията да изменя конституцията", заяви Шуйок.

Във видео, публикувано в социалните мрежи той обясни, че няма конституционни средства да оспори настоящата поправка, въпреки че тя потенциално може да противоречи на конституционните принципи, съобщи унгарската агенция МТИ, цитирана от БТА.

С подписването на закона изпълнявам задължението си съгласно конституцията и в изпълнение на президентския си дълг, категоричен бе Шуйок. Според него това доказва, че има "абсолютно уважение към институцията на президента при всички обстоятелства".

Въпреки това заяви, че поправката е "сериозен и срамен исторически пример за злоупотреба с политическа власт, бележещ преломна точка в конституционната демокрация на Унгария и оставящ дълбоки рани на нейните основни ценности: демокрацията, разделението на властите и върховенството на закона".

Премиерът Мадяр неведнъж е обвинявал Шуйок, че е политическа марионетка на бившия премиер Виктор Орбан и е защитавал интересите на неговото управление. Именно затова правителството настояваше за възможност президентът да бъде отстранен.

Промените бяха приети със 139 гласа "за" - необходимото мнозинство от 2/3. Шестима депутати се въздържаха, а партията на Орбан "Фидес" бойкотира гласуването.

За да влязат в сила, измененията трябваше да бъдат подписани именно от Шуйок. В случай, че той бе отказал, кабинетът на Мадяр щеше да задейства процедура по импийчмънт - ход, който също изисква мнозинство от 2/3 в парламента и одобрение от Конституционния съд.

Промените предвиждат съдиите в Конституционния съд да се пенсионират на 70-годишна възраст, което ще засегне четирима от общо 15-те магистрати. Въвежда се и ограничение депутатите да могат да бъдат народни представители за не повече от 12 години, считано от парламентарните избори през 2030 г.

Още през юни партията на Мадяр "Тиса" прокара друго ключово изменение в основния закон, което ограничи престоя на премиерския пост до осем години. Така на практика Орбан вече нямаше път да се върне към властта, след като той управляваше страната между 1998 и 2002 г. и от 2010 до 2026 г.

Мадяр вече обяви, че това е само първата стъпка към по-мащабна конституционна реформа. По думите му настоящият основен закон е бил написан по времето на Орбан така, че да гарантира дългосрочното политическо влияние на "Фидес".