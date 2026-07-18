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Моджтаба Хаменей: Подписът на Тръмп под меморандума за разбирателство е без от стойност

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Моджтаба Хаменей Снимка: Екс/ @New_tres

Иранският върховен лидер Моджтаба Хаменей обяви, че подписът на президента на САЩ под съвместния меморандум за разбирателство е лишен от стойност и невалиден. Позицията му бе разпространена в писмено изявление, прочетено от говорител по държавната телевизия в Техеран. В обръщението си Хаменей обвини Вашингтон в многократно и грубо нарушаване на ангажиментите по сключеното в средата на юни мирно споразумение.

Реакцията на върховния лидер идва часове след като иранското правителство официално едностранно обяви рамковия документ за невалиден и прекрати участието си в него с мотив, че е принудено да се защитава от подновената американска агресия в региона. В изявлението си Моджтаба Хаменей отправя и директна закана към Белия дом, подчертавайки, че иранският народ и т.нар. "фронт на съпротивата" ще дадат на САЩ урок, който те няма да забравят. С това окончателно се слага край на дипломатическия прозорец за мир, договорен преди месец в Персийския залив, пише БТА.

Моджтаба Хаменей Снимка: Екс/ @New_tres

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