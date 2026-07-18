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Белият дом ще финансира консервативни проекти в Европа и борбата срещу регулациите на ЕС

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Американският президент Доналд Тръмп

Администрацията на американския президент Доналд Тръмп се подготвя за радикална реформа на приоритетите на външната си помощ, като планира да отпусне серия от грантове в Европа и по света в подкрепа на инициативи, свързани с политическото движение MAGA („Да направим Америка отново велика"). За мащабния обрат съобщават „Файненшъл таймс" и Ройтерс, позовавайки се на официално уведомление, изпратено от Държавния департамент до американските конгресмени.

Според информацията на британското финансово издание, част от новата стратегия предвижда отпускането на 2 милиона долара за финансиране на проекти, насочени към противодействие на цензурата в Европа. Тази мярка е директно насочена срещу строгите технологични регулации на Европейския съюз, включително Закона за цифровите услуги (DSA) и Закона за цифровите пазари (DMA), които Белият дом разглежда като инструмент за ограничаване на свободното слово. Новата линия в американската дипломация бележи ключово пренасочване на държавни средства от традиционни хуманитарни каузи към насърчаване на консервативни идеологически проекти в чужбина, пише БТА.

Американският президент Доналд Тръмп

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