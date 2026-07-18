Германски консервативен хомосексуален политик подаде оставка след скандал със сурогатно майчинство в САЩ

Лидерът на консервативната фракция в германския Бундестаг Йенс Шпан подаде оставка от поста си, след като стана баща чрез сурогатно майчинство в САЩ. До крайното решение се е стигнало след настоятелен призив от страна на германския канцлер Фридрих Мерц. Шпан и неговият партньор мъж Даниел Функ обявиха официално в сряда, че сурогатна майка отвъд океана е родила техния син.

Случаят моментално предизвика вълна от остри критики в Германия, тъй като практиката е строго забранена от местното законодателство. Християндемократическият съюз (ХДС), воден от канцлера Мерц, твърдо се противопоставя на всякакви опити за легализация на тази процедура. Ситуацията се оказа особено деликатна за политическата кариера на Шпан, тъй като в миналото, в качеството си на министър на здравеопазването - самият той публично защитаваше твърдата партийна линия срещу сурогатното майчинство, пише БТА.