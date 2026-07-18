Първи US военни загинаха при директен ирански огън в Йордания

Друг американски военен пък е изчезнал по време на отбранителната операция

Двама американски военни бяха убити вчера при иранска атака в Йордания, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА. Информацията за това идва от съобщение, изпратено днес от Централното командване на силите на САЩ, което отговаря за военните операции в Близкия изток. Това са първите американски жертви в резултат на директен ирански огън от началото на войната, отбелязва Асошиейтед прес.

Военнослужещите са загубили живота си по време на отбранителна операция на Щатите и партньорски сили при иранска атака с балистични ракети и дронове. От съобщението става ясно също, че друг военен е изчезнал по време на атаката.

Военните са загинали по време на отбранителна операция на САЩ и техни партньорски сили срещу атака с ирански балистични ракети и дронове. Йордания е един от най-близките и ключови стратегически съюзници на САЩ в Близкия изток.

Един военнослужещ е изчезнал, се казва още в съобщението. Други четирима пък са били заведени в йордански болници след операцията, но по-късно са били изписани оттам.

В същото време Иранският Корпус на гвардейците призова гражданите на Йордания "да се бият срещу Съединените щати".

"Ваш религиозен и човешки дълг е да ги неутрализирате с всички средства и да очистите свещената земя на Йордания от убийците на потиснатите мюсюлмани", заявяват оттам.

От старта на войната на САЩ с Иран досега живота си са загубили общо 16 US военни, а над 430 са били ранени. При нито един от тези случаи обаче не става въпрос за жертви на директен огън, отчита АП.

Минути преди съобщението на Централното командване да бъде разпространено, върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей отправи предупреждение чрез писмено изявление, че за САЩ предстоят "незабравими уроци", ако атаките срещу Ислямската република не спрат.

В изявлението на Хаменей, което бе прочетено по държавната телевизия, подписът на американския президент Доналд Тръмп под меморандума за разбирателство, който двете страни подписаха преди няколко седмици, е определен като "безстойностен и невалиден"

Коментарите дойдоха часове след като правителството на Иран заяви, че Техеран суспендира изпълнението на своите ангажименти по временното споразумение, подписано преди около месец.

Ударите, които САЩ и Иран си разменят, са насочени най-вече срещу военни и инфраструктурни обекти. Голямата борба между двете страни е и за контрола над ключовия за разпространението на петрол Ормузки проток. Именно затова конфликтът за контрол над жизненоважния морски път се засили. Преди старта на войната през протока минаваше 1/5 от световния износ на суров петрол.

Ударите застрашават цивилното население и жизненоважни услуги, включително инсталации за обезсоляване на морска вода за питейни нужди, докато световната икономика отново е в тревожно състояние.

От централното командване на САЩ съобщиха по-рано днес, че по време на седмата поредна нощ на атаки, фокусът е бил върху наблюдателни обекти, военна логистична инфраструктура, подземни складове за оръжия и морски способности.

Най-сериозните щети от иранските удари днес бяха нанесени в Кувейт, където бяха поразени инсталация за обезсоляване на вода и петролен обект. За това съобщиха кувейтските власти по-рано днес. При ударите в петролния обект са пострадали няколко човека, а в съоръжението за обезсоляване е избухнал пожар. От своя страна това довело до изключване на няколко електрогенериращи блока. Това е втората атака срещу инсталация за обезсоляване за 2 дни в малката пустинна държава, която разчита на обезсоляване за 90% от питейната си вода.

Пожарникари и работник пък са били ранени, докато са гасили други 2 пожара, предизвикани от ирански удари над страната. За това съобщи пожарната на Кувейт. Междувременно страната затвори въздушното си пространство, заради ракетни заплахи, а от авиокомпанията "Кувейт еъруейс" заявиха, че сменят графика на много от полетите си от и до столицата.

Ирак пък съобщи, че противовъздушната му отбрана е свалила ударни дронове над Ербил. Държавната агенция „Петра" в Йордания пък съобщи, че тяхната ПВО е свалила ирански ракети. В Бахрейн и Саудитска Арабия днес многократно се чуха сирени за въздушна опасност.

Същевременно Иран информира, че американски въздушни атаки са поразили електроцентрала и инсталация за обезсоляване в южната провинция Хормозган. При среднощните удари се повредили два тунела и мост. Така било нарушено движението по един от основните пътища към Бандар Абас – главното пристанище на Иран, разположено близо до най-тясната част на Ормузкия проток, съобщи иранската държавна информационна агенция. ИРНА съобщи още, че днес са били ударени 3 моста, включително един по маршрут към Бандар Абас.

Властите в страната заявиха, че поне 50 са станали жертва на ударите на Щатите, а броят на ранените е надхвърлил 500 за последните 3 седмици. В тази бройка са включени и осмината, загинали при удара по мост в петък.