Във Венецуела направиха 330-килограмова торта, за да зарадват децата след смъртоносните земетресения

Екип от 25 сладкари и доброволци приготви най-голямата торта в историята на Венецуела. Гигантският сладкиш е с внушителни размери от 7,7 на 1,6 метра и тежи точно 330 килограма. Инициативата, организирана от няколко местни сдружения във венецуелската столица Каракас, обаче няма за цел просто да постави рекорд, а да донесе малко радост в един от най-тежките моменти за страната.

Сладкишът ще бъде разрязан на около 3000 парчета, които ще бъдат раздадени на децата в пострадалия регион Ла Гуайра по случай Деня на детето във Венецуела, отбелязван на 19 юли. Благотворителната проява идва на фона на тежка хуманитарна криза след опустошителните земетресения в страната, пише БТА.

Официалните данни до момента сочат, че трусовете са отнели живота на най-малко 5069 души, а ранените са 16 740. Властите избягват да коментират броя на изчезналите, но според оценки на ООН, направени още в първите дни след бедствието, техният брой може да достигне до 50 хил. души. В момента над 20 хил. венецуелци са останали без дом и живеят в палатки или временни убежища.

"Това е рекорд за Венецуела, но не става дума за трофей, който да бъде поставен във витрина. Идеята е тази торта да стигне до хората, които имат нужда от нея. Ще занесем парчета торта в центровете, в които са настанени децата, пострадали от земетресенията", уверява Уилман Вилегас, един от организаторите на кампанията.