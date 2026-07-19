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Конго репатрира 121 свои граждани от Южна Африка заради насилието срещу чужденци

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Демократична република Конго

Министерството на външните работи на Демократична република (ДР) Конго съобщи в събота за репатрирането на първата група от 121 граждани от Република Южна Африка, където чужденците са обект на вълна от насилие, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

През последните месеци в различни райони на Република Южна Африка бяха организирани протести срещу нелегалните мигранти, като на места се стигна до ескалация на напрежението и нападения срещу чужденци, което принуди десетки хиляди от тях да напуснат страната.

Според данни на АФП най-малко 150 000 чужденци от няколко африкански държави, сред които Гана, Нигерия, Малави, Мозамбик, Уганда и Зимбабве, са напуснали страната през последните седмици.

В събота „121 конгоански граждани, сред които жени и деца", са пристигнали в Киншаса, столицата на ДР Конго, с „първия полет за доброволно репатриране", съобщи в изявление Министерството на външните работи на Южна Африка.

„Тази операция е следствие от насилието с ксенофобски характер", извършено в началото на май, се посочва в съобщението.

Република Южна Африка, държавата с най-голям брутен вътрешен продукт в Африка, отдавна е дестинация за работници от други африкански държави.

Страната е изправена пред повтарящи се вълни от ксенофобско насилие от 2008 г., когато десетки мигранти бяха убити, а хиляди други разселени.

Според статистическата агенция на Южна Африка в страната живеят около 3 милиона чужденци, които съставляват 5,1 процента от населението.

В четвъртък южноафриканската полиция арестува 69 души, след като демонстрация срещу мигрантите прерасна в грабежи и насилие в южната част на страната.

Нигерия и Гана вчера осъдиха насилието в Южна Африка и подчертаха необходимостта от „спешни и координирани регионални и континентални мерки" за справяне с причините за напрежението около нелегалните имигранти.

Демократична република Конго

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