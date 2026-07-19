САЩ приключиха осмата си серия от удари срещу Иран от подновяването на сблъсъците

Американските въоръжени сили обявиха, че са приключили осмата поредна серия от въздушни удари срещу силите на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР), като са поразили извършителите на вчерашното нападение, при което загинаха американски военни, предадоха Асошиейтед прес и Ройтерс, като цитират изявление на командването на американската армия за Близкия изток, пише БТА.

Ударите бяха нанесени в отговор на нападението в Йордания, при което бяха убити американски военнослужещи, и с това бе разширен още повече обхвата на кръстосания огън между двете държави в конфликта около Ормузкия проток.

Двама американски военнослужещи бяха убити, а един е безследно изчезнал след иранско нападение, като още четирима са хоспитализирани, съобщи американската армия. От началото на войната са загинали 16 американски военнослужещи, а над 430 са ранени. Иранските власти заявиха вчера, че най-малко 50 души са убити и над 500 - ранени, при последните удари на САЩ след новата ескалация на напрежението в Персийския залив.

Ударите, част от продължаваща вече над една седмица кампания, са започнали в 3 часа българско време по нареждане на американския президент Доналд Тръмп. "Ударите са предназначени да отслабят допълнително способността на Иран да заплашва търговското корабоплаване в Ормузкия проток и да накажат бързо силите на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция, които извършиха атаките срещу американски военнослужещи в Йордания миналата нощ", се казва в изявлението.

В рамките на размяната на удари, започнала след като временната договореност за прекратяване на огъня се разпадна, Иран атакува съюзници на САЩ в Близкия изток. Вашингтон порази мостове, електрически съоръжения и други цели в Иран, а Техеран отвърна с удари по електроцентрали и инсталации за обезсоляване в Кувейт, застрашавайки ежедневния живот на малката, богата на петрол държава.

Иран засили също така и заплахите за разширяване на ударите.

Централното командване на САЩ заяви, че е ударило "ирански военни съоръжения за крайбрежно наблюдение и ПВО, морски способности, както и складове за ракети и дронове". За първи път се посочва, че ударите са били насочени конкретно срещу КГИР - ключова силова структура в иранската теокрация, която контролира балистичния ракетен арсенал на страната.

Кадри, разпространени от американската армия, показват удари, извършени от изтребители и крилати ракети "Томахок", изстреляни от море. Една от целите изглежда се намира в долина в планински район - място, където КГИР често разполага ракетни бази и друго военно оборудване.

Иран не е предоставил обща информация за загубите си при последните американски удари, които вече навлизат в осмия си ден, докато двете страни се борят за контрол над Ормузкия проток - тясната входна точка към Персийския залив, през която в мирно време преминава една пета от световната търговия с петрол и природен газ.

Иранската новинарска агенция Мехр съобщи, че САЩ са нанесли удар близо до град Сирик в южен Иран, като няма данни за жертви или щети по инфраструктурата. Иранската агенция Тасним заяви, че американската армия е ударила и район близо до град Шадеган, недалече от границата с Ирак. След това иранската армия е извършила атака с дронове срещу американски военни обекти и техника във военната база "Ал Адири" и военновъздушната база "Али ал Салем" в Кувейт, съобщи иранската държавна телевизия, позовавайки се на изявление на армията. И двете бази бяха подложени на удари като част от иранските атаки срещу американски активи и съюзници в Залива от миналата седмица насам.

В писмено изявление, разпространено в официалните профили на върховния лидер и иранските държавни медии, аятолах Моджтаба Хаменей заяви, че действията на САЩ показват, че подписът на Тръмп е напълно "лишен от стойност и е невалиден". Изявлението предупреждава за "още по-тежки разходи и допълнително унижение" за САЩ. Засега няма коментар от страна на Белия дом, а местонахождението на Хаменей остава неизвестно.