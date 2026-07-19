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Арестуваха братята Тейт в Маями, екстрадират ги във Великобритания

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Андрю Тейт и брат му Тристан Кадър: Екс/ @cobratatemedia

Братята Андрю и Тристан Тейт са били арестувани в Маями в събота вечер, съобщи Си Ен Ен. 

Арестът е бил след искане за екстрадиция от страна на Великобритания, където срещу двамата се водят разследвания за изнасилване. 

Двамата са обвинени в изнасилване на седем жени в периода от 2010 до 2017 г. 

Андрю Тейт, който e известен сред последователите си като открит женомразец, е с 42 обвинения за изнасилване, трафик на хора и порнографски материали с деца, съобщиха от Прокуратурата на Обединеното кралство и полицията на Бедфордшир. 

Тристан Тейт е с 17 обвинения, сред които изнасилване и трафик на хора. 

Двамата ще се явят във Федералния съд в Маями през следващата седмица. Адвокатът им твърди, че двамата са невинни и смята искането за екстрадиция за неправомерно. 

Срещу братята Тейт се води разследване и в Румъния, където двамата бяха задържани през 2022 г. и прекараха в ареста няколко месеца. Двамата бяха обвинени в изнасилване и трафик на хора на територията на Румъния и Великобритания. 

Двамата са с двойно гражданство - американско и британско. 

Андрю Тейт и брат му Тристан Кадър: Екс/ @cobratatemedia

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