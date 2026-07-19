Най-малко един загина при удари срещу Киев през нощта

Руските сили отново бомбардираха Киев през нощта, като причиниха смъртта на най-малко един човек, ден след като украински удари в Русия причиниха множество жертви, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Взривовете се чуваха дори от вътрешността на противовъздушните укрития, а един от тях бе толкова силен, че задейства алармите на паркирани автомобили в центъра на града, съобщават журналисти, намиращи се на място. Украинските военновъздушни сили посочиха, че става дума за атака с балистични ракети.

Един човек е бил убит, а още 13 са ранени, съобщиха спасителните служби, според които ударите са засегнали пет района на украинската столица. От юни насам Киев редовно е подложен на руски удари с балистични ракети - по-бързи и по-трудни за прехващане от дроновете или крилатите ракети.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи в Телеграм за горящи автомобили и дим, издигащ се близо до търговски център в Деснянски район. В Шевченковски район "падането на отломки" е предизвикало пожар в жилищна сграда.

Жилищен блок и супермаркет, както и къща, също са били охванати от пламъци в други два района - Соломянски и Святошински, допълни той.

Военната администрация на столицата съобщи, че жилищна сграда е била повредена в Шевченковски, а търговско-развлекателен център и автомобили са се запалили в Днипровски район.

Причинени са щети по жилищни сгради, офиси и промишлени обекти, общежитие и автомобили, съобщи Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна. Спасители са извадили четирима души от горяща частна къща в Святошински район, а в Шевченковски район са били евакуирани обитателите на горяща триетажна сграда. Пожар в нежилищна постройка също е бил овладян. По-късно е бил открит и един загинал.

Ударите по Киев идват ден след украинска атака с дронове срещу два логистични центъра в Русия, при която според местните власти са загинали най-малко осем души. Петролен склад в Московска област също е бил подпален, което е довело до евакуация на родилно отделение наблизо. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че "двете големи логистични съоръжения" в Москва и Тамбовска област са били използвани "за доставка на компоненти, обект на санкции, предназначени за производството на дронове и навигационно оборудване".

Украйна все по-често удря градове в Русия далеч от границата в отговор на ежедневните атаки в рамките на руската офанзива, започнала през февруари 2022 г. Московска област също е била атакувана от над 370 дрона миналата нощ, заяви кметът на руската столица Сергей Собянин, като "повечето са били свалени".

Киев бе ударен в момент, когато украинският президент Зеленски намекна за възможни промени в армията. В страната имаше протести за трети пореден ден срещу освобождаването на популярния министър на отбраната Михайло Федоров. Украинската столица, където 30 души бяха убити при безпрецедентен руски удар в нощта на 1 срещу 2 юли, изпитва недостиг от ракети за американските системи "Пейтриът", ключови за прехващане на балистични ракети.

Американският президент Доналд Тръмп наскоро заяви намерението си да позволи на Украйна да произвежда ракети за системите "Пейтриът". Украинският президент Зеленски каза, че производството може да започне "до края на 2026 г.", за да се укрепи отбраната на страната на фона на засилените руски удари с балистични ракети, отбелязва АФП.