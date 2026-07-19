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Загинал и ранени при силно земетресение в Перу

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Земетресение СНИМКА: Pixabay

Най-малко един човек загина, а още няколко бяха ранени при силно земетресение, което разтърси тази нощ югозападната част на Перу, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Геофизичният институт на Перу определи магнитуда на земетресението на 5,1, докато Геоложката служба на САЩ го оцени на 5,5.

Според перуанския Геофизичен институт земният трус е станал около 21:24 ч. снощи местно време (02:24 ч. през нощта по Гринуич) на дълбочина 24 километра, южно от град Чупака, в региона Хунин.

Според първоначалните съобщения в местни медии в засегнатия регион са се срутили няколко сгради, като най-малко един човек е загинал и още няколко души са били ранени.

В страната, разположена в Андите, често стават земетресения поради сближаването на няколко тектонични плочи.

Перу, заедно с Чили и Еквадор, се намира в така наречения Тихоокеански огнен пръстен - най-сеизмично активната зона на Земята.

Земетресение СНИМКА: Pixabay

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