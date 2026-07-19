ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия се връща към кеша заради сривове на интернет...

Времето София 30° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23247064 www.24chasa.bg

Украйна е свалила 18 от 41 ракети, изстреляни от Русия през изтеклата нощ

928
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: Пиксабей

Украинските противовъздушни сили са свалили 18 от 41 ракети, изстреляни от Русия през изтеклата нощ, съобщиха тази сутрин Военновъздушните сили на Киев, цитирани от Ройтерс.

Според ВВС на Украйна 23 ракети и 10 дрона са ударили 20 места по време на руската атака, която е била насочена предимно срещу столицата Киев, пише БТА.

Общо 108 от 125 изстреляни руски дрона също са били свалени от украинската противовъздушна отбрана.

"Русия изстреля най-големия брой балистични ракети от началото на войната — около четири дузини — в жестока терористична атака срещу украинската столица, при която има убити и ранени", написа в Екс украинският външен министър Андрий Сибига.

"Призоваваме за адекватни и силни реакции. Нужен е смазващ натиск върху Москва, за да бъде прекратен този терор", добави той.

СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали