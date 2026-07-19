Украйна е свалила 18 от 41 ракети, изстреляни от Русия през изтеклата нощ

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Украинските противовъздушни сили са свалили 18 от 41 ракети, изстреляни от Русия през изтеклата нощ, съобщиха тази сутрин Военновъздушните сили на Киев, цитирани от Ройтерс.

Според ВВС на Украйна 23 ракети и 10 дрона са ударили 20 места по време на руската атака, която е била насочена предимно срещу столицата Киев, пише БТА.

Общо 108 от 125 изстреляни руски дрона също са били свалени от украинската противовъздушна отбрана.

"Русия изстреля най-големия брой балистични ракети от началото на войната — около четири дузини — в жестока терористична атака срещу украинската столица, при която има убити и ранени", написа в Екс украинският външен министър Андрий Сибига.

"Призоваваме за адекватни и силни реакции. Нужен е смазващ натиск върху Москва, за да бъде прекратен този терор", добави той.