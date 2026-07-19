Следващият британски премиер Анди Бърнам се отказва от схемата за цифрова идентификация

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Следващият британски премиер Анди Бърнам ще прекрати оспорваната правителствена инициатива за цифрови лични документи, когато встъпи в длъжност утре, съобщи говорител на новия лидер на Лейбъристката партия, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Ресурсите, отделени за схемата - определена като "фиаско" от междупартийна парламентарна комисия - ще бъдат пренасочени към приоритетите на Бърнам, уточни говорителят.

Бърнам, който бе избран в петък за лидер на управляващата Лейбъристка партия, ще стане седмият британски премиер за последното десетилетие, заменяйки непопулярния Киър Стармър. Бившият кмет на Манчестър обеща да спре възхода на популистката партия "Реформирай Обединеното кралство" - дясната партия, която води убедително в британските социологически проучвания.

Стармър през септември представи план всеки работещ да има цифров документ за самоличност - опит да бъде ограничена незаконната миграция и да се противодейства на дясната партия. След появилото се обществено недоволство, през януари бившият премиер оттегли изискването документът да бъде задължителен.

"Цялото време и ресурси, които щяха да бъдат похарчени за национална схема за цифрова идентификация, ще отидат там, където са най-нужни - например за подпомагане на хората с разходите за живот", каза още говорителят на Бърнам.