Русия се връща към кеша заради сривове на интернета и по-високите данъци

Продавачи предлагат отстъпка на клиента, ако плати брой, а заплатите масово вече се раздават "под масата"

Руснаците масово се връщат към плащанията в брой, тъй като прекъсванията на мобилния интернет затрудняват разплащанията с карти, а все повече фирми се опитват да избегнат данъци под нарастващия финансов натиск повече от четири години след началото на войната с Украйна.

От началото на годината Русия е пуснала в обращение 1,56 трлн. рубли (около 17,6 млрд. евро) в брой - най-големият ръст за същия период в която и да е година извън периода на пандемията от Covid-19, според данни на Централната банка.

Този скок се наблюдава на фона на вълна от украински атаки с дронове, които многократно прекъсват мобилния интернет в големи части от Русия, като това лишава много хора от възможността да плащат с карта.

„Да имаш пари в брой ти дава известно усещане за контрол и сигурност", споделя пред Би Би Си жена от Москва, пожелала да остане анонимна.

„Ако в града възникне извънредна ситуация, знам, че все пак ще мога да си купя продукти от първа необходимост, дори и мобилната мрежа да не работи".

Последният ръст следва няколко по-ранни скока в тегленията на пари в брой по време на войната, тъй като руснаците търсеха резерв срещу несигурността.

Паричните средства в обращение скочиха, след като президентът Владимир Путин обяви частична мобилизация през септември 2022 г., както и по време на краткия бунт на наемническата група „Вагнер" през юни 2023 г.

Сега тази тенденция затруднява събирането на данъци от държавата, точно когато тя се сблъсква с нарастващ бюджетен дефицит и се нуждае от всяка рубла, която може да събере, за да финансира войната в Украйна.

Въпреки че руският нефтогазов сектор, който осигурява около една четвърт от държавните приходи, се възползва от неотдавнашното покачване на цените на петрола след войната в Иран, икономиката като цяло отбелязва забавяне.

През май руското министерство на икономиката понижи прогнозата си за растежа на БВП до 0,4% за 2026 г., което поставя страната на път към най-слабия икономически растеж от 2022 г. насам.

За да увеличи приходите, Кремъл повиши ДДС от 20% на 22% през януари и понижи прага, при който малките и средните предприятия трябва да го плащат, което доведе много от вече изпитващите затруднения фирми до ръба на фалита.

С намалените маржове вследствие на по-високите данъци и забавящата се икономика аптеките, ресторантите, салоните за красота и кварталните магазини все по-често насочват клиентите към плащане в брой, за да запазят по-голяма част от приходите си извън счетоводните книги.

„Сергиите на нашия пазар затварят една след друга, защото вече не е рентабилно да останат отворени", казва една жена, която има малък магазин за дрехи на пазара в западния град Псков.

„Повечето от тези, които все още търгуват, молят клиентите да плащат в брой, когато могат, за да минават по-малко пари през касовия апарат".

Финансовият директор на най-голямата руска банка "Сбербанк" предупреди, че все повече фирми започват да плащат заплати "под масата".

„Това е много тревожен момент... Не наблюдаваме връщане на пари в брой в банковата система чрез събиране на пари в брой, банкомати или терминали за самообслужване", заяви Скворцов в коментари, цитирани от държавната информационна агенция „Интерфакс". „Парите остават в ръцете на хората".

Около 6% от предприемачите заявиха, че са прибегнали до „сиви схеми", за да се справят с новата данъчна тежест, включително избягване на касови бележки, според проучване от май, проведено от най-голямата руска асоциация на МСП „Опора Русия".

Плащанията в брой помагат на фирмите да занижават оборота си, за да останат под прага за ДДС, докато заплатите в брой им помагат да избегнат данъците върху трудовите възнаграждения.

Борбата със сивата икономика се превърна в ключова цел за Кремъл. Преди влизането в сила на увеличението на ДДС Путин предупреди, че новите правила не трябва да тласкат фирмите в сивата икономика, и призова за „радикално намаляване на нелегалната заетост".

„Една част от правителството се опитва да изтръгне колкото се може повече пари от хората чрез по-високи данъци, глоби и други такси", заяви пред Би Би Си Александър Коляндър, старши научен сътрудник в Центъра за анализ на европейската политика.

Според него инстинктът от съветската епоха да се държат парите „под матрака" се завръща, въпреки двуцифрената доходност по банковите депозити, която се поддържа висока, докато централната банка се бори с упоритата, подхранена от войната инфлация.

Едногодишен срочен депозит от 100 000 рубли (около 1116 евро) в „Сбербанк" понастоящем носи лихва от 10%.

Въпреки това данните на централната банка показват, че през май руснаците са изтеглили 550 млрд. рубли (около 6,2 млрд. евро) от банковите си сметки, включително 200 млрд. рубли (около 2,3 млрд. евро) от срочни депозити.

Антон, копирайтър, живеещ в Москва, разказа, че продавач в магазин за винилови плочи му е предложил отстъпка, ако плати в брой. „Той беше откровен за причината - по-високите данъци", сподели той пред Би Би Си.