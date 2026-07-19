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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23247467 www.24chasa.bg

Китай изгради близо 120 000 висококачествени набора от данни

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Китай продължава да разширява своята инфраструктура за данни, като вече е изградил около 120 000 висококачествени набора от данни. Според Държавната администрация за данните към края на юни общият им обем в области като научните изследвания, промишленото производство и здравеопазването е надхвърлил 1565 петабайта – с повече от 60% повече спрямо края на първото тримесечие. Това количество информация се равнява на около 547 пъти общия обем на цифровите ресурси на Националната библиотека на Китай.

В седем пилотни града, сред които Чънду, Шънян, Хъфей и Чанша, мащабът на обработените и етикетирани данни вече надхвърля 119 петабайта, като в тази дейност са заети около 140 000 души.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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