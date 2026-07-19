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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23247484 www.24chasa.bg

Футболът е новата спортна страст в Сидзан

КМГ

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Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Футболът бележи значително развитие сред младежите в китайския автономен регион Сидзан, подкрепен от засилена държавна инфраструктура. Според данни на регионалното спортно бюро в края на миналата година Сидзан (с население над 3 милиона души) вече разполага с 1136 футболни игрища, в това число 180 стандартни за 22 играчи. През 2025 г. 13 местни училища са обявени за национални специализирани спортни бази.

Въпреки надморската височина от 4700 метра, спортът се развива активно и в отдалечените пасищни райони като Наку (околия Лхари). Местни доброволци организират регулярни тренировки и аматьорски турнири за десетки деца, компенсирайки липсата на професионална база с импровизирани терени. Инициативите в селските райони вече привличат онлайн популярност и дарения на спортна екипировка.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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