ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Филип Кръстев: Омръзна ми да се запознавам с нови ...

Времето София 38° / 38°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23247505 www.24chasa.bg

„Китайският AI фестивал 2026“ стартира в Шанхай

КМГ

884
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Снимка: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Вчера в Шанхай се състоя церемонията по откриването на „Китайския AI фестивал 2026" и представянето на „Списъка със сценарии за сътрудничество за AI корпуси на Глобалната платформа за интелигентни услуги". Събитието беше организирано съвместно от Китайската медийна група, Държавната комисия за развитие и реформи, Централния офис за интернет и информационни технологии и местните власти на Шанхай.

В речта си директорът на Китайската медийна група Шън Хайсюн заяви, че революцията в областта на изкуствения интелект набира все по-голяма скорост. По думите му фестивалът, който тази година е под мотото „AI заедно", ще представи най-новите постижения на Китай в сферата на изкуствения интелект – от фундаменталните изследвания и технологичните пробиви до индустриалните приложения.

По време на церемонията Китайската медийна група и Държавната комисия за развитие и реформи обявиха и началото на изграждането на „Глобалната платформа за интелигентни услуги". Тя има за цел да насърчи интеграцията между висококачествените бази данни за изкуствен интелект и екосистемата от приложни сценарии, да представи китайския модел за развитие и управление на AI, споделяйки китайския успешен опит с останалия свят.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

България днес

Последно от

Хай Клуб

Водещи новини

Джензито Вики: И аз бях на протеста - кой кого свали