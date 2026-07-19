"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Социалната мрежа Фейсбук се срина в неделя сутрин, съобщават много от потребителите.

Проблемът е основно при ползване на настолната версия на платформата и засега приложението работи.

„Акаунтът ви в момента е недостъпен заради проблем със сайта. Очакваме този проблем да бъде разрешен скоро. Опитайте отново след няколко минути", изписва на екрана при опит за отваряне на Фейсбук през браузър. Това съобщение изписва на екрана при опит за отваряне на Фейсбук през браузър

В платформата Downdetector, където потребителите могат да докладват за сривове в мрежите, за последните няколко часа са подадени близо 400 сигнала за срив в платформата на "Мета".

Фейсбук е най-разпространената платформа на компанията "Мета" на Марк Зукърбърг. Към средата на 2026 г. платформата има близо 3,1 милиарда активни потребители на месечна база. Тя остава най-популярната социална мрежа в света, въпреки че по-младите хора вече предпочитат ТикТок и Инстаграм.

Засега от компанията не са коментирали глобалния срив и не е ясно кога проблемът ще бъде отстранен.