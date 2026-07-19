Социалната мрежа Фейсбук се срина в неделя сутрин, съобщават много от потребителите.
Проблемът е основно при ползване на настолната версия на платформата и засега приложението работи.
„Акаунтът ви в момента е недостъпен заради проблем със сайта. Очакваме този проблем да бъде разрешен скоро. Опитайте отново след няколко минути", изписва на екрана при опит за отваряне на Фейсбук през браузър.
В платформата Downdetector, където потребителите могат да докладват за сривове в мрежите, за последните няколко часа са подадени близо 400 сигнала за срив в платформата на "Мета".
Фейсбук е най-разпространената платформа на компанията "Мета" на Марк Зукърбърг. Към средата на 2026 г. платформата има близо 3,1 милиарда активни потребители на месечна база. Тя остава най-популярната социална мрежа в света, въпреки че по-младите хора вече предпочитат ТикТок и Инстаграм.
Засега от компанията не са коментирали глобалния срив и не е ясно кога проблемът ще бъде отстранен.