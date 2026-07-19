Президентът Лай: Демократичен Тайван не трябва да се превръща в Китайски Тайван

Тайванците трябва да действат с единодушие, за да защитят демокрацията си и да не се превърнат в част от Китай, каза президентът Уилям Лай, като призова членовете на управляващата Демократична прогресивна партия (ДПП) да се противопоставят на "червения терор" от страна на Пекин, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Лай спечели изборите преди две години, а партията му защитава отделната идентичност на Тайван от Китай - позиция, която често предизвиква гнева на Пекин, смятащ острова за неделима част от китайската територия.

На годишната конференция на ДПП Лай заяви, че Тайван трябва да остане бдителен дори в мирни времена, посочвайки като пример "правната война" на Китай - включително новия закон за етническото единство, който според него дава на Пекин основание да предприема действия срещу хора извън китайските граници. Това тревожи Тайван, защото законът може да даде на Пекин допълнителна правна основа да преследва или арестува тайванци, които смята за сепаратисти.

Китай отхвърля критиките към закона. Правната система на Китайската народна република не се прилага в Тайван.

"Очаквам съпартийците ни да бъдат на първа линия, да действат единно и да се противопоставят на заплахата, която "червеният терор" на Китай представлява за тайванското общество", добави Лай, говорейки на тайвански, а не на официалния мандарин.

"Трябва да работим заедно, за да защитим нашия демократичен и свободен начин на живот и никога да не позволим "демократичният Тайван" да се превърне отново в "китайски Тайван", подчерта той.

Китайската служба по тайванските въпроси не е отговорила още на искането на Ройтерс за коментар. Пекин отхвърля многократните призиви на Лай за диалог и го определя като сепаратист. Лай, който е също така и председател на Демократичната прогресивна партия, повтори, че Тайван вече е независима държава, чието конституционно име е Република Китай и страната не е подчинена на Китайската народна република.

"Независимо от етническата група, независимо кой е дошъл по-рано или по-късно - всеки, който се идентифицира с Тайван, е господар на страната. Бъдещето на Тайван трябва да бъде решено съвместно от 23-те милиона тайванци", изтъкна той.

Победеното правителство на Република Китай се оттегля в Тайван през 1949 г. след загубата на гражданската война срещу комунистите на бившия китайски лидер Мао Цзедун, които създават Китайската народна република. До днес двете правителства не се признават официално помежду си и няма подписан мирен договор или примирие, което да сложи край на войната.

През последното десетилетие на управлението на ДПП Тайван не е отстъпил пред "авторитарната експанзия", кампаниите за дезинформация, военните заплахи и дипломатическия натиск. каза Лай. "Тайван показа на света, че демокрацията не е слабост; демокрацията е сила", добави той.