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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23247749 www.24chasa.bg

Ферибот със 116 души потъна край Гвиана

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Трагедията се е разиграла по тъмно край екзотимните брегове на Гвиана.

Ферибот, превозващ 116 души плюс членовете на екипажа, е потънал край бреговете на Гвиана през нощта, съобщи министърът на обществените дела на страната Хуан Едгил, цитиран от Франс прес.

По думите му досега са били спасени 8 души.

"Около 15:15 ч. местно време вчера следобед фериботът "Барима" (MV Barima) потегли (от Джорджтаун) със 116 пътници плюс членовете на екипажа към Порт Кайтуна (Западна Гвиана). В 23:01 ч. бе получен сигнал за бедствие. Задействани бяха аварийни операции с държавни и частни ресурси. Операцията продължава. На този етап вече сме открили живи и сме спасили 8 души", каза министърът във видео изявление, публикувано във Фейсбук, съобщава БТА.

Трагедията се е разиграла по тъмно край екзотимните брегове на Гвиана.

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