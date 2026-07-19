Сирени за въздушна тревога в Бахрейн

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Сирени за въздушна тревога отново прозвучаха днес в Бахрейн, който от няколко дни е мишена на ирански атаки срещу съседните държави, съюзници на САЩ, съобщи Министерството на вътрешните работи на страната, цитирано от Франс прес.

„Сирените бяха задействани. Гражданите и жителите се приканват да запазят спокойствие и да се отправят към най-близкото безопасно място", се казва в съобщението на вътрешното министерство, цитирано от БТА.

Журналист от АФП на място съобщи, че сирени са прозвучали в Манама, столицата на Бахрейн.

Последните дни имаше множество ирански атаки в страните от Близкия изток. В Йордания двама американски военнослужещи загинаха след иранска атака, а Кувейт съобщи за ракетни и дронови атаки, които са поразили гражданска инфраструктура, както и енергийни и водоснабдителни съоръжения.

Паралелно с това САЩ нанесоха нови въздушни удари по цели в Иран, включително по обекти на иранските въоръжени сили и инфраструктура, свързана с ракети и дронове.