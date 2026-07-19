19 души са арестувани в Турция заради смърта на лидер през 2009 г.

Турски съд е наложил арест за 19 души, заподозрени като част от подновеното разследване на смъртта на лидера на турската националистическа партия „Велик съюз" Мухсин Язъджъоглу при катастрофа с хеликоптер през 2009 г., съобщи „Тюркийе тудей", цитирана от БТА.

Според прокуратурата случаят е свързан с т.нар. от турските власти Фетуллахистка терористична организация (ФЕТО) на вече покойния ислямистки проповедник Фетуллах Гюлен.

Първоначално главната прокуратура е издала заповеди за арест срещу 29 души. От тях 27 са били задържани при операции в 10 окръга на страната. На 19 от заподозрените съдът е наложил мярка за неотклонение арест, а осем са били освободени под съдебен контрол.

Язъджъоглу загина на 25 март 2009 г. заедно с още петима души, когато хеликоптерът, с който пътуваше за предизборни срещи за местните избори, се разби в планински район в окръг Кахраманмараш в южната част на Централна Турция.

Смъртта на Язъджъоглу в продължение на години остава обект на спорове в Турция, като семейството му и негови привърженици твърдят, че катастрофата е била причинена умишлено и не е била инцидент.