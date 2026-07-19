Мексико е на плюс само с 2 милиарда долара от световното по футбол

Световното първенство по футбол не успя да даде очаквания стимул на икономиката на Мексико, въпреки че привлече милиони фенове и напълни стадионите. Анализатори посочват, че ефектът от турнира е бил ограничен и не е компенсирал забавянето на икономическата активност на фона на слабите инвестиции и несигурността около предстоящото преразглеждане на Споразумението между САЩ, Мексико и Канада (USMCA), пише Ройтерс, цитирана от БТА.

Мексико беше домакин на 13 от общо 104-те мача на шампионата, който приключва днес след продължили повече от месец срещи в Мексико, САЩ и Канада.

Главният икономист на „Ранкиа" (Rankia) Умберто Калсада заяви, че световното първенство е осигурило единствено краткосрочен стимул за икономиката и няма да промени трайно нейното развитие.

Правителството очаква икономиката на страната да нарасне с между 1,8 и 2,8 на сто през тази година, докато прогнозата на повечето анализатори е за ръст от около 1,1 на сто.

Банката „Банорте" (Banorte) понижи оценката си за приноса на турнира към брутния вътрешен продукт (БВП) до между 0,4 и 0,5 на сто спрямо предишна прогноза от до 0,62 на сто.

„Банамекс" (Banamex) изчислява общия икономически ефект на около 2 млрд. долара, което се равнява на приблизително 0,1 на сто от БВП и е по-малко от половината от паричните преводи към Мексико само през май, които възлизат на 5,6 млрд. долара.

Според „Делойт" (Deloitte) първенството е създало около 100 000 временни работни места, което е с около 10 на сто по-малко от първоначалните оценки.

Данните на Би Би Ви Ей (BBVA) показват, че през юни потреблението на домакинствата е намаляло с 0,2 на сто спрямо предходния месец. Разходите за хотели са спаднали с 10,5 на сто, а тези за ресторанти – с 4,9 на сто, докато разходите за развлечения са се увеличили с 16,5 на сто.

Ползите от турнира са били неравномерно разпределени между градовете домакини – Мексико Сити, Гуадалахара и Монтерей. По данни на Мексиканската асоциация на ресторантьорите около половината от заведенията са отчели по-слаби резултати от обичайното заради по-ниската хотелска заетост и протестите в столицата.

Смесена е и картината при въздушния транспорт. Пътническият трафик е нараснал слабо в Гуадалахара и Монтерей, но е намалял на основното летище в Мексико.

Анализаторите отбелязват, че основният фактор за развитието на мексиканската икономика остава несигурността около бъдещето на търговските отношения в рамките на споразумението със САЩ. На този фон Международният валутен фонд (МВФ) наскоро понижи прогнозата си за икономическия растеж на Мексико през тази година от 1,6 на 1,2 процента, след като икономиката се сви с 0,6 на сто през първото тримесечие.