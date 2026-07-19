"Самсунг" съкращава работници в САЩ

Южнокорейската технологична компания „Самсунг Електроникс" е съкратила работни места в подразделенията си за дисплеи, мобилни устройства и друга потребителска електроника в САЩ. Промените засягат предимно служители в щатите Ню Джърси и Тексас, сочат документи и информация от двама запознати с въпроса източници, цитирани от Ройтерс.

Компанията съобщи пред агенцията, че 739 работни места в Енгълууд Клифс, Ню Джърси, са засегнати от плановете на „Самсунг Електроникс Америка" да премести централата си в Тексас. Подразделението е съсредоточено върху потребителската електроника и не включва бизнеса с полупроводници, уточнява БТА.

На по-голямата част от засегнатите служители е било предложено да се преместят, но други са били освободени, посочи компанията, без да предостави повече подробности.

Около 100 служители в офиса на американското подразделение в Плано, Тексас, включително представители на мобилното подразделение, също са били освободени, съобщи един от източниците, който е сред съкратените. Двамата източници са пожелали анонимност заради чувствителността на въпроса.

Решението на „Самсунг" да премести централата на американското си дружество е изненадващо, тъй като служителите в Ню Джърси се нанесоха в новите офиси с официална церемония преди по-малко от година. „Самсунг Електроникс Америка" има около 1200 служители в щата, сочат данни от прессъобщение на американския конгресмен Джош Готхаймер, който е присъствал на откриването на офисите през септември.