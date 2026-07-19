Трима души са убити и 13 ранени при руска атака в Харков

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Руските сили извършиха атака срещу предградие на Харков, при която бяха убити трима души, а още 13 души бяха ранени, съобщи Укринформ.

„Врагът атакува предградие на Харков. Според предварителна информация, трима души са убити, а други 13 са ранени в резултат на вражеските удари", се казва в изявление на началника на Харковската областна военна администрация Олег Синегубов, публикувано в Телеграм.

Синегубов добави, че всички служби за спешна помощ работят в засилен режим.

Както Укринформ съобщи по-рано, броят на ранените при атака с руски безпилотни летателни апарати срещу град Изюм се е увеличил до 17.

Междувременно дронове на Службата за сигурност на Украйна (ССУ) удариха три петролни склада в руския Ставрополски край и танкери на руския сенчест флот.

„Подразделения на ССУ са ударили три петролни депа в Ставрополския край едновременно, докато подразделения на нашите въоръжени сили са ударили друго съоръжение за гориво в същия регион", написа Зеленски в Екс, цитиран от Ройтерс.

Той добави, че три руски танкера от сенчестия флот също са били ударени в Черно море.

Разстоянието от държавната граница до целите е било около 600 км., информира Укринформ, цитирана от БТА.

В резултат на нападението и на трите петролни обекта са избухнали големи пожари. Регистрирани са експлозии и запалвания на резервоари за гориво и смазочни материали.