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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23248125 www.24chasa.bg

Иран съобщи за "инциденти" с два кораба, подкрепяни от САЩ

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Подобни гледки често могат да се видят в Персийския залив. Снимка: Кадър: Екс/dana916

Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция съобщи за "инциденти" с два кораба, опитали се да преминат през Ормузкия проток по "необезопасен маршрут", и добави, че други два кораба са се отказали от подобни опити и са се върнали обратно, предаде полуофициалната агенция Тасним, цитирана от Ройтерс.

КГИР допълни, че и четирите кораба са игнорирали предупрежденията на Иран и са действали с подкрепата на САЩ.

"Корабите, които се влияят от думите на американския враг и използват необезопасени маршрути, със сигурност ще претърпят инцидент", предупредиха в изявление иранските Гвардейци на революцията, съобщава БТА.

Подобни гледки често могат да се видят в Персийския залив.

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