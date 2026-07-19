Наводнения и гръмотевични бури преди финала на световното

- Лошото време забави полета на "гаучосите" до Ню Джърси и отмени тренировката на испанците
- Прогнозата за днес вещае слънце и малка вероятност за дъжд
Огромни наводнения заляха щата Ню Йорк часове преди финала на световното първенство по футбол.
Финалът ще се играе в 22 ч. българско време тази вечер на стадиона MetLife в Ню Джърси.
Части от Ню Йорк сити и Ню Джърси бяха засегнати от сериозни бури в събота, като дори имаше предупреждение за торнадо. По улиците прииждащата вода наводни коли и шофьорите им бяха принудени да се спасяват.
Екстремното време предизвика транспортен хаос, а някои станции на метрото бяха наводнени. Имаше и много закъснели и отменени полети на международното летище "Джон Ф. Кенеди".
Както "24 часа" писа вчера, през последните дни се чуват мнения, че финалният мач между Аржентина и Испания може да бъде отложен заради смог от горските пожари в Канада, който се стеле над Ню Джърси. Токсичният облак представлява заплаха за здравето на отборите и феновете.
Преди обяд в събота в района на стадиона, където утре вечер ще се играе финалът заваля проливен дъжд. Очакванията са, че покрай прогнозите за дъждове и бури, качеството на въздуха ще се подобри достатъчно, за да не се наложи отмяна на финала на Мондиала. Според правилника на ФИФА решението ще се вземе час преди мача.
Обстановката обаче се усложни допълнително заради наводненията. Жителите на Ню Йорк получиха и известия на телефоните си за очакваното екстремно време. Съобщението е било получено в събота и на гражданите е наредено да избягват пътувания.
В събота имаше и предупреждение за опасност от торнадо в Ню Джърси, която обаче отмина.
Според в. "Сън" в неделя бурите са започнали да утихват, но предупреждения за силни гръмотевици и ветрове от 113 км/ч са издадени за някои части от Ню Джърси.
Екстремното време хвърли в хаос и отборите на Аржентина и Испания часове преди големия финал. Силна буря удари в района, където "гаучосите" трябваше да проведат тренировка и я забави с около 45 минути.
В крайна сметка те все пак излязоха на терена, докато испанците изобщо не успяха да го направят.
Това не означава обаче, че Аржентина има предимство от по-добрите метеорологични условия. Полетът на отбора на Лионел Скалони от базата им в Канзас Сити до Ню Джърси беше забавен поради лошо време.
За щастие прогнозата за днес изглежда добра - слънчево и само с 1% вероятност за валежи.