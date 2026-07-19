Наводнения и гръмотевични бури преди финала на световното

Лошото време забави полета на "гаучосите" до Ню Джърси и отмени тренировката на испанците

Прогнозата за днес вещае слънце и малка вероятност за дъжд

Огромни наводнения заляха щата Ню Йорк часове преди финала на световното първенство по футбол.

Финалът ще се играе в 22 ч. българско време тази вечер на стадиона MetLife в Ню Джърси.

Части от Ню Йорк сити и Ню Джърси бяха засегнати от сериозни бури в събота, като дори имаше предупреждение за торнадо. По улиците прииждащата вода наводни коли и шофьорите им бяха принудени да се спасяват.

Екстремното време предизвика транспортен хаос, а някои станции на метрото бяха наводнени. Имаше и много закъснели и отменени полети на международното летище "Джон Ф. Кенеди". Today New York experienced flooding after severe thunderstorms moved across the city, carrying unusually high levels of moisture.



Parts of the metropolitan area received between two and three inches of rain in a single hour, overwhelming drainage systems and flooding streets,… pic.twitter.com/GbKvLlX4dL — Dami’ Adenuga (@DAMIADENUGA) July 19, 2026 Floodwaters from Saturday's storms cascaded down the steps of a subway station in Jackson Heights, Queens. More: https://t.co/zYFzyuyPNh pic.twitter.com/DOBVEJEuZF — Eyewitness News (@ABC7NY) July 18, 2026 New York City was hit by intense thunderstorms on Saturday, causing widespread flash flooding across all five boroughs. Torrential rain fell at rates exceeding 2 inches per hour in some locations, quickly overwhelming streets, highways, and subway stations.



The heaviest… pic.twitter.com/atnZ2DLcXP — Mighty News (@Mighty__News) July 19, 2026 And now NJ....



Watch the water!



NYC flash flood warning as New Jersey declares state of emergency pic.twitter.com/t56Pcx7wt8 — Hamdan News (@HamdanWahe57839) July 15, 2025

Както "24 часа" писа вчера, през последните дни се чуват мнения, че финалният мач между Аржентина и Испания може да бъде отложен заради смог от горските пожари в Канада, който се стеле над Ню Джърси. Токсичният облак представлява заплаха за здравето на отборите и феновете.

Преди обяд в събота в района на стадиона, където утре вечер ще се играе финалът заваля проливен дъжд. Очакванията са, че покрай прогнозите за дъждове и бури, качеството на въздуха ще се подобри достатъчно, за да не се наложи отмяна на финала на Мондиала. Според правилника на ФИФА решението ще се вземе час преди мача.

Обстановката обаче се усложни допълнително заради наводненията. Жителите на Ню Йорк получиха и известия на телефоните си за очакваното екстремно време. Съобщението е било получено в събота и на гражданите е наредено да избягват пътувания.

В събота имаше и предупреждение за опасност от торнадо в Ню Джърси, която обаче отмина.

Според в. "Сън" в неделя бурите са започнали да утихват, но предупреждения за силни гръмотевици и ветрове от 113 км/ч са издадени за някои части от Ню Джърси.

Екстремното време хвърли в хаос и отборите на Аржентина и Испания часове преди големия финал. Силна буря удари в района, където "гаучосите" трябваше да проведат тренировка и я забави с около 45 минути. Тренировката на Аржентина, който беше забавена заради лошото време СНИМКА: Ройтерс

В крайна сметка те все пак излязоха на терена, докато испанците изобщо не успяха да го направят. Фенове на Испания махат на автобуса на тима, след като тренировката им беше отменена заради лошо време СНИМКА: Ройтерс

Това не означава обаче, че Аржентина има предимство от по-добрите метеорологични условия. Полетът на отбора на Лионел Скалони от базата им в Канзас Сити до Ню Джърси беше забавен поради лошо време.

За щастие прогнозата за днес изглежда добра - слънчево и само с 1% вероятност за валежи.