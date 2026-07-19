Рояци едри скакалци нападнаха Истанбул

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През последните дни в много квартали на Истанбул са се появили едри скакалци, които на места образуват цели рояци.

По информация на турската държавна телевизия и радио ТРТ Хабер, която публикува и видеоклипове, заснети от граждани, насекомите изглеждат много по-едри в сравнение с обичайните за района скакалци.

Засилено присъствие на скакалци е регистрирано основно в европейските квартали на мегаполиса около Трансевропейската магистрала и крайбрежието на Мраморно море..

Живеещи в тези квартали споделят в профилите си в социалните медии с хаштаг „нашествие на скакалци" за появата на рояци скакалци около домовете им особено във вечерените часове.

Нашествието от едри скакалци,мигрилали от Балканите към Турция се е увеличило значително в районите на Тракия, граничещи с България и Гърция, посочва вестник „Хюрриет", цитиран от БТА.

Появилите се в последните дни в Истанбул едри насекоми са от видовете Saga ephippigera и Anacridium (египетски скакалец). Масовото нашествие се дължи на повишаването на температурите, миграцията от Блаканите и сезона на жътвата, посочват медиите.