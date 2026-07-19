Без доставки на храна по време на финала на световното, куриери в Гърция излизат на протест

Хиляди потребители в Гърция може да останат без възможност да поръчат храна за вкъщи в неделя вечер, когато се играе финалът на Световното първенство по футбол 2026.

Служителите и куриерите на платформите efood и Wolt обявиха предупредителна стачка от 19:00 до 24:00 часа, което се очаква да доведе до сериозни забавяния или пълно спиране на доставките в много райони на страната.

Протестът е организиран само няколко дни след трагичната смърт на 20-годишен куриер, загинал при пътнотранспортен инцидент на 15 юли в района на Агиа Параскеви. Според работещите в сектора акцията е знак на протест срещу опасните условия на труд и липсата на достатъчна защита за куриерите.

Доставчиците настояват за реални мерки за безопасност, подобряване на условията на труд и по-голяма грижа за здравето и сигурността на работещите, като подчертават, че трагичният инцидент е показал колко рискова е професията.

Стачката съвпада с една от най-натоварените вечери за услугите за доставка на храна, тъй като милиони зрители традиционно поръчват храна, за да гледат финала на Мондиал 2026 у дома.

В свое изявление представителите на куриерите посочват, че трудовите злополуки в сектора стават все по-чести, като много от тях дори не се регистрират официално. Те критикуват и модела на работа като „фрийлансър", който според тях прехвърля голяма част от риска върху самите работещи и ги оставя без достатъчна защита.

Сред основните проблеми, които посочват, са заплащането на извършена поръчка, прекомерно дългите работни смени, често достигащи 12–14 часа, натискът за по-бързи доставки и недостатъчните мерки за безопасност.

Организаторите призовават всички куриери да се включат в протестната акция с искане за по-добри условия на труд, повече сигурност и достойно отношение към работещите в сектора.