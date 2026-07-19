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Българска кола се запали по пътя към ГКПП Ексохи - Илинден, движението е блокирано (Снимки)

Бойка Атанасова, Атина

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Българска кола се запали по пътя към ГКПП Ексохи - Илинден, движението е блокирано СНИМКА: Йордан Стоицов

Български автомобил се запали по пътя към граничния пункт Ексохи на гръцко-българската граница, което доведе до образуването на голяма колона от автомобили и временно спиране на движението.

По предварителна информация причината за инцидента е техническа неизправност, довела до късо съединение в автомобила. Огънят е овладян от пристигналите на място екипи на пожарната.

При инцидента няма пострадали или жертви.

Заради пожара движението в района е временно преустановено, а по пътя към граничния пункт се образуваха дълги опашки от автомобили. След приключване на действията по обезопасяване и разчистване на пътното платно трафикът постепенно ще бъде възстановен.

Българска кола се запали по пътя към ГКПП Ексохи - Илинден, движението е блокирано СНИМКА: Йордан Стоицов
Българска кола се запали по пътя към ГКПП Ексохи - Илинден, движението е блокирано СНИМКА: Йордан Стоицов
Българска кола се запали по пътя към ГКПП Ексохи - Илинден, движението е блокирано СНИМКА: Йордан Стоицов
Българска кола се запали по пътя към ГКПП Ексохи - Илинден, движението е блокирано СНИМКА: Йордан Стоицов
Българска кола се запали по пътя към ГКПП Ексохи - Илинден, движението е блокирано СНИМКА: Йордан Стоицов
Българска кола се запали по пътя към ГКПП Ексохи - Илинден, движението е блокирано СНИМКА: Йордан Стоицов
Българска кола се запали по пътя към ГКПП Ексохи - Илинден, движението е блокирано СНИМКА: Йордан Стоицов
Българска кола се запали по пътя към ГКПП Ексохи - Илинден, движението е блокирано СНИМКА: Йордан Стоицов
Българска кола се запали по пътя към ГКПП Ексохи - Илинден, движението е блокирано СНИМКА: Йордан Стоицов

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