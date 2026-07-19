В Йордания са прозвучали сирени за въздушна тревога, но не е евакуирала летище и пристанище

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Държавната телевизия в Йордания съобщи, че са прозвучали сирени за въздушна тревога.

Израелската армия заяви днес, че е засякла изстреляни от Иран ракети по посока на йорданското пристанище Акаба, което граничи с изралеска територия, и предупреди, че те могат да паднат в Южен Израел.

По-рано се появи информация, че международното летище и морското пристанище в град Акаба, Южна Йордания, бяха евакуирани поради „конкретна и достоверна заплаха", съобщена от посолството на САЩ в Аман и цитирана от Ройтерс.

По-късно обаче Йордания опроверга информацията. Йорданските власти не са издавали днес никакво решение за евакуация на летището или морското пристанище в Акаба и не са открили никакви потенциални заплахи през последните часове, предаде държавната новинарска агенция на страната Петра, цитирайки говорител на правителството.

„Съветваме всички американци да се въздържат от пътуване до летището или морското пристанище. Продължете да следвате всички директиви за сигурност на йорданските власти", заяви посолството, без да предоставя допълнителни подробности, съобщава БТА.