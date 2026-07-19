Гърция навлиза в 72-часова гореща вълна, температурите ще достигнат до 43°C

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Гърция навлиза в тридневна гореща вълна, като най-високите температури се очакват в понеделник и вторник, когато на места живакът може да достигне 43°C.

Според прогнозите в понеделник температурите във вътрешността на страната ще се повишат до 41-42°C, а във вторник в отделни райони на Беотия, Фтиотида и Тесалия са възможни стойности до 43°C.

В област Атика, включително района на Атина, термометрите ще показват около 40°C, като най-горещо ще бъде в Триасио. В сряда горещините ще се задържат главно в Пелопонес, Тесалия, Беотия и Атика, където температурите ще останат близо до 40°C.

Според метеоролозите това ще бъдат най-горещите три-четири дни от лятото. Очаква се обаче горещата вълна да бъде краткотрайна.

От четвъртък синоптиците прогнозират рязко понижение на температурите с 8 до 10 градуса, като на много места ще има валежи и гръмотевични бури.

Метеорологът Клеархос Марусакис посочва, че още от сряда температурите постепенно ще започнат да се понижават, а нестабилното време ще донесе бури и силни пориви на вятъра.

Освен екстремните жеги, във вторник и сряда се очаква и частично пренасяне на сахарски прах, главно над западните райони на Гърция.