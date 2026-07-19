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Мерц преструктурира правителството след оставка на важен съюзник

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Фридрих Мерц Снимка: Снимка: Екс/ @_FriedrichMerz

Германският канцлер Фридрих Мерц даде да се разбере, че би могъл да обмисли преструктуриране на кабинета, след като ключовият му съюзник Йенс Шпан подаде оставка под "политически натиск" като ръководител на фракцията на коалицията на консерваторите в парламента, предаде ДПА, цитирана от БТА.

"Това би могло да бъде възможност да се преосмисли съставът на федералното правителство", заяви Мерц пред обществената телевизия Цет Де Еф. Той подчерта, че говори хипотетично.

Решението на Шпан да има дете чрез сурогатна майка в САЩ предизвика бурна реакция, тъй като сурогатното майчинство е забранено в Германия. И Мерц, и Шпан са членове на Християндемократическия съюз (ХДС), който категорично отхвърля сурогатното майчинство.

Шпан преди това е заемал поста министър на здравеопазването от редиците на ХДС. Той и съпругът му, Даниел Функ, обявиха в сряда, че са "станали родители чрез сурогатно майчинство".

Мерц отказа да коментира, когато беше попитан дали Торстен Фрай, шеф на канцеларията му, би могъл да замести Шпан.

По време на традиционното си лятно интервю за Цет Де Еф канцлерът заяви, че решение ще бъде взето скоро, макар че времето не го притиска, тъй като парламентарната група все още може да работи, ако се наложи, по време на лятната ваканция.

Фридрих Мерц

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