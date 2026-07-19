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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23248498 www.24chasa.bg

Йордания отрече евакуация на летище и пристанище, но задейства сирените за въздушна тревога

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Сирени

Йордания опроверга информацията за заповед за евакуация на летището или морското пристанище в град Акаба, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Йорданските власти не са издавали днес никакво решение за евакуация на летището или морското пристанище в Акаба и не са открили никакви потенциални заплахи през последните часове, предаде държавната новинарска агенция на страната Петра, цитирайки говорител на правителството.

Посолството на САЩ в Аман заяви по-рано, че пристанището и международното летище в Акаба са евакуирани поради „конкретна и достоверна заплаха", без да дава допълнителни подробности.

Държавната телевизия съобщи, че в Йордания са прозвучали сирени за въздушна тревога.

Израелската армия заяви днес, че е засякла изстреляни от Иран ракети по посока на йорданското пристанище Акаба, което граничи с изралеска територия, и предупреди, че те могат да паднат в Южен Израел.

Сирени

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