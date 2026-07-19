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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23248756 www.24chasa.bg

Израел създаде военна зона с ограничен достъп в Газа, за да предотврати марш в подкрепа на еврейските заселници

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Армия в ивицата Газа

Израелската армия обяви военна зона с ограничен достъп около ивицата Газа, за да предотврати планиран марш на крайнодесни и десни министри, депутати и техни поддръжници към палестинската територия.

Целта на десните групировки е да създадат нови израелски селища в ивицата Газа.

Според всекидневника „Таймс ъв Израел" (Times of Israel) осем министри е трябвало да участват в марша, включително крайнодесният министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир и министърът на финансите Бецалел Смотрич.

Смотрич заяви през март, че подготовката за три израелски селища в ивицата Газа е завършена. Впоследствие той призова премиера Бенямин Нетаняху и министъра на отбраната Израел Кац да приложат плановете, но без успех, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Израел в момента е в предизборна ситуация преди парламентарните избори, планирани за края на октомври.

Армия в ивицата Газа

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