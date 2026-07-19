Прайд шествие в Пирот беше отменено заради заплахи за сигурността и нападения срещу журналисти

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Събитието „Прайд Караван", насрочено за събота в Пирот, Източна Сърбия, беше официално отменено заради ескалация на напрежението и достоверен риск за безопасността на участниците.

Група мъже, противопоставящи се на събитието, се събрали на градския площад и попречили на членове на правозащитната организация „Да се зна!" да влязат в центъра на града, съобщи регионалната телевизия Ен 1, цитирана от БТА.

На място е била изпратена полиция, екипирана за борба с безредиците, и взела решение, че безопасността на аткивистите не може да бъде гарантирана.

По време на напрегната ситуация репортер от Ен 1 е бил ударен по главата с домат. Екипът на телевизията също така е бил подложен на вербална агресия от събралото се множество и на обиди, насочени към ЛГБТ общността.

„Да се зна!", един от организаторите на белградския Прайд, пое инициативата „Прайд Караван" за промотиране на правата на ЛГБТ+ общността из цяла Сърбия. Случаят в Пирот контрастира със събитието „Прайд Караван", проведено предния ден във Враня, Южна Сърбия, което премина без инциденти.