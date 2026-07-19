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Техеран: САЩ са атакували строяща се атомна електроцентрала в Иран

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Атомна централа СНИМКА: pixabay

Американските сили са атакували строяща се атомна електроцентрала в Югозападен Иран.

Организацията за атомна енергия на Иран осъди удара по ядрения обект, известен като „Дарховин" в провинция Хузестан, близо до иракската граница, съобщи иранската държавна информационна агенция ИРНА.

Иран обяви началото на строителството на централата в края на 2022 г. Реакторът там е проектиран с генерираща мощност от 300 мегавата.

Плановете за изграждане на съоръжението близо до река Карун бяха обявени за първи път преди повече от 15 години. Очакваше се централата да бъде завършена около 2030 г.

Единствената действаща атомна електроцентрала на Иран се намира в пристанищния град Бушехр на Персийския залив.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) разследва съобщенията за нощна атаката срещу строителната площадка на атомната електроцентрала „Дарховин", предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Съоръжението е било в много ранен етап на строителство и не е съдържало ядрен материал при последната инспекция, съобщава агенцията.

Организацията за атомна енергия на Иран осъди удара по ядрения обект, известен като „Дарховин" в провинция Хузестан, близо до иракската граница, съобщи иранската държавна информационна агенция ИРНА.

Иран обяви началото на строителството на централата в края на 2022 г. Реакторът там е проектиран с генерираща мощност от 300 мегавата.

Плановете за изграждане на съоръжението близо до река Карун бяха обявени за първи път преди повече от 15 години. Очакваше се централата да бъде завършена около 2030 г.

Единствената действаща атомна електроцентрала на Иран се намира в пристанищния град Бушехр на Персийския залив.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) разследва съобщенията за нощна атаката срещу строителната площадка на атомната електроцентрала „Дарховин", предаде Ройтерс.

Съоръжението е било в много ранен етап на строителство и не е съдържало ядрен материал при последната инспекция, съобщава агенцията.

Атомна централа СНИМКА: pixabay

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