Ливански войник загина при експлозия, приписвана на „Хизбула“

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Ливански войник загина в Южен Ливан при експлозия на подозрителен пакет край военно превозно средство.

Израелските военни заявиха, че става дума за взривно устройство, което е било най-вероятно поставено от „Хизбула" и добавиха, че израелските войски не са действали последно време в село Мансури, южно от крайбрежния град Тир, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

„Хизбула" не е коментирала инцидента.

Като част от текущите преговори за прекратяване на огъня между Израел и „Хизбула" израелските сили ще се изтеглят от две области в Южен Ливан, като ливанската армия ще поеме контрола над тези така наречени „пилотни зони".

Ходът има за цел да проправи пътя за постепенно изтегляне на израелските сухопътни войски, които се бият срещу „Хизбула" в части от Южен Ливан. Според съобщения на местните медии ливанската армия „вече е увеличила присъствието си в няколко града в южната част на страната". Същевременно нарастват опасенията относно възможността за открита конфронтация между „Хизбула" и ливанската армия.

Под нарастващ натиск от страна на САЩ, ливанският президент Жозеф Аун се стреми да разоръжи „Хизбула". Подкрепяната от Иран шиитска бойна групировка обаче категорично отхвърли предложението.