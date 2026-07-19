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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23249004 www.24chasa.bg

Иран атакува завод за обезсоляване на вода в Кувейт

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Знамето на Кувейт. Снимката е с илюстративна цел ИЗТОЧНИК: ПИКСАБЕЙ

Израелските и йорданските сили прехванаха иранска ракета, изстреляна срещу йорданския град Акаба, намиращ се в близост до израелския град Ейлат на брега на Червено море, съобщи израелската армия пред Франс прес, пише БТА.

Малко преди това съобщение в йорданската столица зазвучаха сирените за тревога, съобщи кореспондент на АФП. Сирени прозвучаха и в други части на Йордания, предаде държавния телевизионен канал на кралството "Ал Мамлака".

Същевременно иранска атака срещу завод за обезсоляване на вода и производство на електроенергия в Кувейт, втората за два дни, предизвика пожар на обекта, съобщиха кувейтските власти.

По-рано днес кувейтската армия обяви, че отблъсква ирански атаки с ракети и дронове, ден след като Техеран изстреля ракети, които поразиха електроцентрала и нефтопреработвателно съоръжение в емирството.

Знамето на Кувейт. Снимката е с илюстративна цел ИЗТОЧНИК: ПИКСАБЕЙ

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