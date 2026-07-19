В Израел ще пристигнат още американски самолети за зареждане с гориво

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Израел се готви да получи още американски самолети за зареждане с гориво, заяви израелски военен представител, след като атаките, предприети от САЩ и Иран, ескалираха през последната седмица.

Вашингтон и Техеран засилиха ударите си, откакто временното споразумение за прекратяване на огъня, подписано преди месец, се разпадна, което повдигна възможността за завръщане към пълномащабна война.

Израел не се присъедини към последните американски атаки.

Израелският военен представител заяви, че САЩ са „решили да коригират силовата си позиция в региона" и „да подсилят въздушния флот за зареждане с гориво във въздуха, разположен в Израел, с допълнителни самолети за зареждане", предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Друг високопоставен израелски представител заяви, че се очаква десетки американски самолети за зареждане с гориво да пристигнат в Израел.

Откакто конфликтът започна с удари на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари, САЩ са разположили десетки самолети за зареждане с гориво в Израел.

Самолети за зареждане бяха разположени и на софийското летище "Васил Левски". Самолетите-цистерни за зареждане на изтребители във въздуха, товарна и транспортна авиационна техника на военновъздушните сили на САЩ пристигнаха през втората половина на февруари след нота от съюзниците и разрешение на Министерството на отбраната. Тогавашният военен министър и американското посолство обявиха, че машините не са предназначени за участие в текущи или планирани военни операции.

Тогава държавният секретар на САЩ Марко Рубио открои България сред държавите от НАТО, които са били много полезни на Вашингтон по време на войната с Иран.

След като встъпи в длъжност кабинетът на Румен Радев, премиерът не разреши удължаване на престоя им, който беше предвиден до края на юни. По думите му причината за това е, че САЩ не са се съгласили за отпадане на визите за България. Така последният американски самолет си тръгна от София на 29 юни.