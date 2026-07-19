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Четвърти ден не могат да овладеят горски пожар до Мадрид, пълзи с 14 км на нощ

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Карта на пожарите в Испания СНИМКА: X/@CopernicusEU

Големият горски пожар североизточно от Мадрид е изпепелил около 13 000 хектара и остава извън контрол.

Общественият радио и телевизионен оператор РТВЕ съобщи, че пламъците са се разпространили с още 14 километра през нощта, като над 500 пожарникари и служители на аварийните служби работят за създаване на противопожарни прегради и овладяване на пожара, който избухна в четвъртък, предава БТА. Той започна в Лосоюела, в северната част на автономната област Мадрид.

Регионалният министър на околната среда Мерседес Гомес заяви, че тези усилия са успели да държат огъня далеч от близките населени места. Те са подкрепени от Испанската военна служба за спешни случаи.

Наземните екипи също са подпомагани от 25 противопожарни самолета. Гомес посочи, че 20 общини, в които живеят около 800 жители, са били евакуирани като предпазна мярка.

Рискът от пожар е висок в големи райони на Испания, тъй като суша и ниска влажност засегнаха голяма част от страната.

От началото на годината горските пожари в Испания са унищожили над 80 000 хектара, което е почти двойно повече от изгорелите площи през същия период миналата година, според информация на „Европейската информационна система за горски пожари".

През 2025 г. обаче най-опустошителните пожари са били през август, когато изгорялата площ се е увеличила само за няколко дни от около 47 000 хектара в края на юли до 380 000 хектара в началото на август.

Карта на пожарите в Испания СНИМКА: X/@CopernicusEU

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