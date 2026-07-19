Пет станаха жертвите на земетресението в Перу

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Пет са жертвите на земетресението с магнитуд 5,5, разтърсило вчера района на Андите в Перу.

Над 20 души са ранени, а досега 300 души са били принудени да напуснат домовете си, пострадали при труса, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Земетресението беше регистрирано в 21,24 ч. местно време вчера, а епицентърът му беше на 2 километра западно-югозападно от град Сикая, в провинция Хуанкайо, на дълбочина от 10 километра.

Геофизичният институт на Перу определи магнитуда на земетресението на 5,1, докато Геоложката служба на САЩ го оцени на 5,5.

Според перуанския Геофизичен институт земният трус е станал около 21:24 ч. снощи местно време (02:24 ч. през нощта по Гринуич) на дълбочина 24 километра, южно от град Чупака, в региона Хунин.

Според първоначалните съобщения в местни медии в засегнатия регион са се срутили няколко сгради, като най-малко един човек е загинал и още няколко души са били ранени.

В страната, разположена в Андите, често стават земетресения поради сближаването на няколко тектонични плочи.

Перу, заедно с Чили и Еквадор, се намира в така наречения Тихоокеански огнен пръстен - най-сеизмично активната зона на Земята.