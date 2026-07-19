Глобален срив засегна услугите и на ChatGPT

Потребители по света съобщиха за проблеми с достъпа до на „ЧатДжиПиТи" (ChatGPT) на компанията „ОупънЕй Ай" (OpenAI), след като в неделя следобед беше регистриран глобален срив в услугите, сочат данни на компанията и платформата „Даундетектор" (Downdetector).

Затрудненията засягат както текстовите, така и гласовите разговори с чатбота, както и работния режим (Work Mode). По данни на „Даундетектор" сигналите за прекъсвания са започнали рязко да нарастват около 17:35 ч. българско време, пише БТА.

На страницата за състоянието на услугите си „ОупънЕй Ай" съобщи, че разследва причината за проблема, след като потребители не са могли да заредят „ЧатДжиПиТи". В последващо съобщение компанията посочи, че вече е установила причината за повишения брой грешки, засягащи разговорите в услугата, гласовия режим и работния режим, и прилага мерки за отстраняването им, като следи възстановяването на услугите.

По-рано през деня временни проблеми с достъпа имаше и при уеб версиите на социалните мрежи „Фейсбук" (Facebook) и „Инстаграм" (Instagram), като затрудненията продължиха около час.

Последният сериозен срив на „ЧатДжиПиТи" беше през април тази година, когато услугата беше недостъпна и от България.