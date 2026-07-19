Президентът на Унгария по неволя сам подписа свалянето си от власт (Обзор)

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С мащабна поправка в конституцията премиерът Мадяр ограничи мандатите на депутатите най-много до 3

Унгарският президент Тамаш Шуйок обнародва в събота чрез подписа си 17-ата поправка в конституцията на страната, с което практически по неволя сложи край на собствения си мандат.

До това се стигна след редица призиви от новоизбрания премиер на страната Петер Мадяр държавният глава да напусне поста си, тъй като се е провалил да попречи на антидемократичната политика на бившия министър-председател Виктор Орбан.

Президентът Шуйок определи конституционната поправка като безпрецедентна и срамна за унгарската политика.

“С едно-единствено изречение тази поправка прекратява мандата на действащия президент на републиката. То се присъединява към онези редица от насилствени решения, които ще останат за поколенията като тежки и

срамни исторически примери за злоупотреба

с политическа власт”, заяви Шуйок, след като постави подписа си върху документа.

По думите му изменението в основния закон на страната е открита атака срещу върховенството на правото, независимостта на институциите и безпрецедентното ограничаване на избирателното право. В същото време той посочи, че отказът му да я подпише също би бил незаконен.

“Моят подпис е окончателният край на моите президентски задължения. Това е знак, че винаги съм спазвал основния закон на Унгария и никога не съм го нарушавал. И все пак - той ще служи и като трайно доказателство, че основните ценности на свободното общество - върховенството на закона, демокрацията и принципът на разделение на властите, са били потъпкани по съображения, свързани с властта. Изключителната отговорност за това решение е на управляващите, които промениха конституцията”, протестира Шуйок.

Мандатът му официално приключи в 00:00 ч в понеделник, така председателката на парламента Агнес Форстхофер автоматично пое задълженията му, докато депутатите не изберат нов президент. Според унгарските закони това би следвало да стане в 30- дневен срок.

Бившият премиер Орбан веднага разкритикува 17-ата поправка. Той посочи, че

тиранията в страната вече не е просто опасност, а реалност

“Ако това може да се случи с президента на републиката, значи, че никой не е в безопасност”, предупреди бившият авторитарен унгарски лидер, който често е обвиняван, че нарочно бил отслабил устоите на демокрацията в дунавската страна по време на 16-годишното си управление.

Не на същото мнение е новият премиер Мадяр, чиято партия “Тиса” държи абсолютното мнозинство в парламента.

“Ние възстановяваме нещо, което режимът на Орбан прекара много години в опити да отнеме от унгарския народ. Става въпрос за сигурността, че властта може да бъде ограничена, че публичните активи могат да бъдат възстановени и че държавата отново може да служи на своите граждани”, категоричен бе той.

17-ата поправка в конституцията на Унгария е част от борбата на “Тиса” да сложи край на това, което нарича “Система за национално сътрудничество”, в която политическата лоялност към Орбан в обществените институции се възнаграждава с икономически възможности.

Промяната в конституцията не се ограничава само до свалянето на Шуйок от власт, а

прокарва и някои фундаментални реформи в държавната администрация

На първо място се ограничава броят на мандатите на депутатите до не повече от три. Това означава, че един човек не може да прекара повече от 12-години като част от законодателната власт на страната.

Освен това се въвежда и максимална възраст от 70 години за конституционните съдии. Това

ще принуди досегашният председател на КС и верен съюзник на Орбан Петер Полт да се пенсионира,

пише Ройтерс.

По-нататък 15-те членове на институцията ще се избират с мнозинство от две трети от парламента за девет, а не за дванадесет години.

Поправката въвежда и нова институция, наречена Национална служба за възстановяване и защита на активите. Нейната функция ще бъде да защитава публичните активи на Унгария и да търси и намира тези, които може да са били откраднати.

Службата ще бъде независима и ще участва в правораздаването на страната в качеството си на прокурор, който предявява наказателните искове на държавата. Нейният председател и заместник-председателите ще се избират от парламента за срок от шест години с мнозинство от две трети.