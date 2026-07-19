Президентът на Ливан е разговарял с американския държавен секретар Рубио

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна днес сутринта във Вашингтон с президента на Ливан Жозеф Аун, който пристигна в американската столица вчера.

Това предаде Франс прес и БТА, като се позова на представител на Държавния департамент.

Това посещение, по време на което Аун трябва да разговаря и с президента Доналд Тръмп, е първото на ливански президент в САЩ след визитата на Мишел Слейман през 2009 г., когато той се срещна с тогавашния американски държавен глава, демократа Барак Обама.

Визитата на Аун е в момент, в който ливанските власти водят преговори с Израел за изтеглянето на израелските сили от районите в Южен Ливан, които Израел контролира след последната си война с подкрепяната от Иран групировка „Хизбула".

Освен ливанско-американската среща на върха, предвидена да се състои в Белия дом, Жозеф Аун трябва да обсъди с няколко американски представители ситуацията в Ливан и начините за укрепване на примирието, особено в южната част на страната, както и изтеглянето на Израел от окупираните ливански територии, се посочва в изявление на ливанското президентство.

Срещата на Аун с Тръмп ще е във вторник.

Ливан и Израел започнаха през април безпрецедентни от десетилетия преговори под егидата на САЩ с цел да се сложи край на състоянието на война между двете страни.

На 26 юни във Вашингтон те постигнаха рамково споразумение, което предвижда разполагането на ливанската армия в така наречени „пилотни зони", от които израелските сили ще се изтеглят. Те ще са в Южен Ливан. Там Израел казва сега, че е обособил „зона за сигурност". Плановете с „пилотните зони" ще стартират, при условие че „Хизбула" бъде разоръжена.

След шестия кръг от преговорите в Рим, приключил в сряда, двете държави са постигнали „споразумение относно структурата и основните насоки" на този процес, съобщи американски представител.

„Хизбула", която отхвърли както преките преговори, така и рамковото споразумение, организира вчера митинг в крайбрежния град Тир, за да потвърди позицията си.

Рамковото споразумение беше постигнато след влизането в сила на крехко примирие между „Хизбула" и израелската армия, които бяха в нов конфликт от 2 март, когато ливанското шиитско движение започна обстрел срещу Израел в подкрепа на своя съюзник Иран, който на 28 февруари беше подложен на съвместна американско-израелска военна офанзива, припомня Франс прес.